O zagueiro Adriano Martins, de 28 anos, foi homenageado pelo Atlético-GO na tarde desta quinta-feira (16), no CT do Dragão. O jogador completou 100 atuações pelo clube na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo (12) e, pela marca, recebeu do clube uma placa e uma camisa personalizada com nome dele e número de jogos.\nA homenagem foi conduzida pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, que definiu o zagueiro como “grande profissional” e até brincou com o defensor, ao citar que ele é “muito calado”.\nAdriano Martins chegou ao Dragão em janeiro de 2024, numa disputa atleticana com o Corinthians para contratá-lo. O jogador conquistou o Goianão em 2024 e marcou seis gols.\nO contrato dele termina no final desta temporada. O jogador manifestou o desejo de ficar no Atlético-GO por mais um tempo. “Este clube (Atlético-GO) representa muito para mim e para a minha família”, resumiu o jogador, apontando a final em que o Atlético-GO venceu o Vila Nova (2 a 0 e 3 a 1) como o momento marcante dele.