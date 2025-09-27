O Atlético-GO iniciou a preparação para o clássico diante do Goiás, na próxima terça-feira (30), no estádio da Serrinha, às 21h35. O Dragão terá quatro sessões de treinos antes da partida, na qual buscará a quarta vitória seguida nesta Série B.\nA equipe atleticana estará desfalcada do uruguaio Federico Martínez, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória apertada (1 a 0) sobre o América-MG, na quinta-feira (25).\nComo compensação, a comissão técnica terá três jogadores à disposição: os meias Radsley e Kauan e o lateral e capitão Guilherme Romão. Eles cumpriram suspensão na última partida.\nO retorno de Guilherme Romão se torna importante porque a equipe teve dificuldades pelo lado esquerdo no jogo contra o América-MG. Luizão jogou improvisado no primeiro tempo e, na etapa final, o técnico Rafael Lacerda colocou na esquerda o zagueiro Heron, que costuma atuar no setor.