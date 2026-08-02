O Atlético-GO inicia a semana mais aliviado após o fim do transfer ban, punição que havia sido imposta pela Fifa por causa de uma dívida com o atacante uruguaio Alejo Cruz, e pretende regularizar os oito reforços nos próximos dias para contar com estreias no jogo contra o Náutico. Dois atletas em especial devem ter atenção para serem regularizados o quanto antes.\nO Dragão volta a jogar pela Série B diante do Náutico, no dia 9 de agosto, no Recife. O técnico Roger Silva terá os desfalques do lateral esquerdo Guilherme Ramos e do meia-atacante Marrony, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.\nPor causa dessas ausências, dois dos oito reforços que aguardam regularização são candidatos para estrearem contra o Náutico: o lateral esquerdo Yuri Silva, de 30 anos, e o meia uruguaio David Terans, de 31 anos.