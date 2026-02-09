O Atlético-GO iniciou a semana sob críticas e cobranças após a derrota por 2 a 1 para o Goiatuba, na última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano e pouco antes de disputar, contra a Abecat, o primeiro jogo decisivo das quartas de final - o segundo será domingo (15), em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly.\nOs dois clubes terminaram a 1ª fase praticamente iguais nos critérios técnicos. As posições (4ª e a 5ª lugares) de cada um foram definidas pelo número de cartões vermelhos - a Abecat teve quatro expulsões, contra uma do Dragão. Cada equipe somou 14 pontos.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, fez críticas à atuação da equipe em Goiatuba, mas também demonstrou descontentamento com os jogadores. Por isso, espera que eles possam dar uma resposta à altura em Ouvidor, onde o Dragão enfrenta o adversário motivado e com a expectativa de chegar à semifinal pela primeira vez.