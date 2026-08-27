O Atlético-GO mira bons resultados no giro que o clube goiano vai fazer pelo sul do País nas próximas rodadas da Série B. Depois da goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, no Accioly, o Dragão embarca para Florianópolis (SC) e depois para Caxias do Sul (RS) onde vai enfrentar, respectivamente, Avaí e Juventude na sequência da competição.\nO jogo contra o Avaí será o primeiro desta sequência. Os times se enfrentam pela 25ª rodada no próximo domingo (30), a partir das 16 horas, na Ressacada. O duelo diante do Juventude está marcado para o dia 5 de setembro, no estádio Alfredo Jaconi, às 18 horas, pela 26ª rodada.\nOs adversários se encontram em situações antagônicas na Série B, mas ambos vêm de bons resultados nas últimas rodadas.\nO Avaí obteve três vitórias nas últimas partidas, sobre Ponte Preta (2 a 0), Sport (2 a 1) e Operário-PR (2 a 1). A sequência tirou o time catarinense da zona de rebaixamento: da 18ª colocação para o 16º lugar. Primeiro time fora do Z4, o Leão promete dificultar o jogo contra o Atlético-GO para manter reação na Série B.