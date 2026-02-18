O Atlético-GO iniciou a venda de ingressos para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano, no próximo domingo (22), às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly, contra o Vila Nova. O clube rubro-negro adotou a política de manter o valor cobrado na 1ª fase do Goianão: 40 reais (inteira). Há também a promoção com a camisa do Atlético-GO - 20 reais.\nO clássico entre atleticanos e vilanovenses terá torcida única. O Dragão é mandante no jogo de ida, enquanto o Tigrão manda a partida de volta, dia 1º de março, às 17 horas, no OBA.\nAté a próxima sexta-feira (20), os bilhetes serão comercializados via online, pelo site www.ingressosa.com.\nDepois, o torcedor terá a opção de adquirir as entradas nas bilheterias do Antônio Accioly, no sábado (21) e no domingo (22), com abertura dos guichês a partir das 8h30.