O Atlético-GO voltou a mostrar um futebol pouco objetivo, sem criatividade e com muitos passes errados no empate por 0 a 0 na noite desta terça-feira (18), diante do Londrina-PR, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina (PR). O Dragão pode ficar mais distante do G6, com 33 pontos, ao fim da 23ª rodada. Os jogadores contratados para o returno da Série B não jogaram bem novamente. Gustavo Maia perdeu a principal chance de gol no primeiro tempo, na cara do goleiro.\nO Dragão precisava de um resultado positivo fora de casa, mas não fez por merecer mais do que a igualdade sem gols no placar, em Londrina (PR), contra uma das equipes mais fracas da Série B e que corre sério risco de descenso.\nA próxima partida do Dragão será em casa, na próxima terça-feira (25), quando vai receber o Botafogo-SP. O Atlético-GO jogará pressionado pela necessidade de triunfo no Estádio Antônio Accioly. Sem ganhar fora de casa, o time atleticano chega a três rodadas sem vitória - empatou com o Náutico (1 a 1), perdeu o classico para o Vila Nova (2 a 0) e ficou no empate sem gols com o Londrina.