O Atlético-GO faz campanha de recuperação na Série B, está invicto há seis jogos, ocupa a 11ª colocação e projeta entrar no G6 nas próximas rodadas. No próximo domingo (24), recebe o atual líder da Segundona, o São Bernardo-SP, com 16 pontos e que defende uma sequência de cinco partidas sem derrota. O Dragão soma 12 pontos e terá neste final de semana a possibilidade de entrar ou encostar no G6, desde que vença no Estádio Antônio Accioly.As duas equipes vêm de empates por 1 a 1 na rodada passada: o time atleticano empatou com o Criciúma fora de casa, enquanto o Bernô teve dificuldades para igualar o jogo com o América-MG.Os resultados mostram o grau de equilíbrio da Série B. “Precisamos da vitória em casa para subir na tabela. Se vencermos, ficaremos a um ponto do líder (São Bernardo-SP). Quem pretende brigar pelo acesso tem de ganhar confrontos diretos”, explicou o gerente de futebol do Atlético-GO, Rafael Cotta, ainda que a posição atual do Dragão seja a 11ª.Profundo conhecedor do futebol paulista, Rafael Cotta afirma que o São Bernardo é um clube que chega para obter espaço nos cenários local e nacional, assim como Mirassol e Novorizontino, “É um clube com uma estrutura muito boa, fez investimentos e uma base (elenco) que está junta há dois anos”, destacou o gerente do Dragão. “Vamos enfrentar um time entrosado, forte fora de casa e que tem uma base que joga junta há dois anos”, destacou Rafael Cotta. Nos últimos anos, o São Bernardo tem no comando o técnico Ricardo Catalá, nome da nova safra de treinadores que foi campeão da Série C (2022) pelo Mirassol, campeão da Série A-2 do Paulistão (2024) pelo São Bernardo e que, ano passado, conseguiu o acesso à Série B.O São Bernardo tem alguns jogadores conhecidos do futebol goiano, como o lateral esquerdo Mário Sérgio (vice-campeão da Copa São Paulo pelo Goiás e natural de Aruanã), o atacante Felipe Garcia (ex-Goiás) e o volante Marcão Silva (ano passado, atuou no alviverde e, no time atual, é o jogador que mais atuou na atual temporada, com 24 partidas).O Atlético-GO terá também, como desafio, superar um dos ataques mais positivos da Série B (15 gols, ao lado do Náutico) e uma das defesas menos vazadas (sete gols) após nove rodadas.Rafael Cotta chama atenção para outro detalhe: a força do São Bernardo fora de casa. Na Série B, a equipe paulista venceu, como visitante, os três confrontos recentes: Londrina (3 a 1), Náutico (3 a 0) e Botafogo-SP (2 a 1). Também tem um empate (com o Ceará, por 1 a 1). Ou seja, obteve mais da metade da pontuação que tem (17) fora de casa (10) e não perdeu como visitante. O Dragão terá de superar também essa marca positiva do rival jogando no Accioly. Será a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em competição oficial.