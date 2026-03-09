O presidente do Atlético-GO justificou, na tarde desta segunda-feira (9), a contratação do técnico Eduardo Souza, de 45 anos e que estava no Barra-SC. "Foi uma mudança necessária porque temos uma essência e conquistamos tudo com ela, com ousadia e coragem", disse o dirigente, em entrevista rápida no CT do Dragão. A chegada de Eduardo Souza é para regastar esta essência e dar uma "chacoalhada " no elenco.\nO Atlético-GO jogará pela Copa do Brasil na noite de quarta-feira (12), em Porto Velho (RO), diante do Gazin Porto Velho. Como se desligou do Barra, no qual foi campeão da Série D de 2025 e do Campeonato Catarinense de 2026, neste domingo (8), na final contra a Chapecoense, Eduardo Souza já viaja de Florianópolis para se encontrar com a delegação atleticana na capital rondoniense, nesta terça-feira (10).