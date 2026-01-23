Conhecido como Marabá, o técnico e ex-jogador teve passagem vitoriosa pelo Atlético-GO entre 1996 e 2000 antes de se tornar ídolo no futebol paraense (Gustavo Sousa/Águia de Marabá)\nO Atlético Goianiense lamentou a morte de Ronan Tyezer Rodrigues, técnico da delegação sub-20 do Águia de Marabá e ex-jogador do clube, uma das vítimas do acidente envolvendo o ônibus da equipe no dia 15 de janeiro, na BR-153, em Santa Rita do Tocantins, no Tocantins.\nRonan Tyezer jogava de atacante e atuou nas categorias de base do Atlético Goianiense, entre os anos de 1996 e 2000. Inclusive, foi campeão goiano em 1996 pelo Dragão, marcando o gol do título na decisão contra o Goiás.\nApós defender o Atlético-GO, Ronan, apelidado de Marabá, defendeu o Águia de Marabá entre 2000 e 2002. Em 2003, defendeu o Carajás Esporte Clube, retornando ao Águia em 2004, onde encerrou sua carreira como jogador em 2007.