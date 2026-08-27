O Atlético-GO atualizou as informações do departamento médico e confirmou que o atacante Gustavo Coutinho não preocupa para a sequência da Série B.\nO artilheiro do Atlético-GO na competição foi substituído ainda no primeiro na goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP com dores musculares. Após avaliação, foi constatado que Gustavo Coutinho estava com fadiga muscular e não preocupa para o jogo contra o Avaí.\nJá o lateral direito Ewerthon iniciou a fase de transição física, a última antes do retorno aos treinos sem restrições. O jogador não fica à disposição para a partida diante do Avaí, mas há possibilidade de retornar contra o Juventude na 26ª rodada.\nO elenco do Atlético-GO treina nesta quinta-feira (27) e na manhã de sexta-feira (28) antes de embarcar para Florianópolis (SC).\nAtlético-GO e Avaí vão se enfrentar no domingo (30), pela 25ª rodada. O jogo será disputado na Ressacada, a partir das 16 horas.