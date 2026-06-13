Preguiçoso e errando por atacado no primeiro tempo, letal e fogoso na etapa final. O Atlético-GO passou de um time que seria facilmente goleado pelo CRB, que abriu três gols no placar, para uma equipe que teve atitude na metade final da partida para buscar o empate, por 3 a 3, na noite desta sexta-feira (12), no Estádio Antônio Accioly. Um jogo de seis gols, uma noite marcada pelo duelo dos goleadores Mikael (CRB) e Gustavo Coutinho (Atlético-GO), que marcaram duas vezes, cada.\nO Atlético-GO tem 17 pontos e está em 11º lugar na Série B.\nDe time vaiado pela torcida, o Dragão ganhou o reconhecimento pela reação num jogo maluco. Porém, a vitória desejada pela equipe atleticana não foi conquistada e, cada vez mais, o clube se distancia da briga pelo acesso.\nO resultado joga pressão sobre o trabalho do técnico Eduardo Souza. O presidente do clube, Adson Batista, está em viagem aos Estados Unidos para o jogo da seleção brasileira contra Marrocos, mas sempre acompanha cada partida. O Atlético-GO foi mal no primeiro tempo. Sofreu três gols em erros de saída de bola. Ficou numa situação ruim quando Mikael (dois gols) e Thiaguinho abriram a vantagem de 3 a 0 do CRB. O que salvou a noite, que parecia desastrosa, foram os dois gols de Gustavo Coutinho e um de Léo Jacó.