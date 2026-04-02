O Atlético-GO pagou o preço pelo excesso de preciosismo e chances desperdiçadas no jogo que parecia sob controle na noite chuvosa desta quarta-feira (1º), diante do Náutico, no estádio Antônio Accioly. O Dragão saiu à frente no placar, mas levou no segundo tempo a virada do Timbu, que saiu de Goiânia com a vitória de 2 a 1.\nLições para a equipe atleticana, que sofreu a segunda derrota seguida na Série B e não pôde dar ao torcedor o triunfo como presente de aniversário dos 89 anos de fundação do clube, nesta quinta-feira (2).\nPior do que isso, o rubro-negro chega pressionado para o clássico deste sábado (4), contra o Vila Nova, no campo do adversário. A equipe atleticana ainda não somou ponto na competição, enquanto o Vila Nova tem dois pontos.\nGoiás busca empate no fim contra o Londrina e amplia invencibilidade