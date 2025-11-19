O Atlético-GO vive um clima de fim de festa em relação à sua participação na Série B do Brasileiro. O Dragão se despede da competição na tarde do próximo domingo (23), às 16h30, diante da Chapecoense, em Chapecó (SC). Como não tem mais chance de acesso, a diretoria atleticana liberou mais cedo o goleiro Paulo Vitor para as férias.Paulo Vitor se junta ao volante Ronald, suspenso, como desfalques para a rodada decisiva da Série B - o resultado do jogo na Arena Condá interessa diretamente a alguns clubes, como Goiás, Remo e Criciúma.O substituto do goleiro deverá ser o experiente Vladimir, de 36 anos, que era titular antes da contratação de Paulo Vitor. O coordenador de futebol do Atlético-GO, Júnior Mortosa, explicou que Paulo Vitor solicitou a liberação antecipada, pois atuou nos últimos anos no exterior (futebol árabe) e não pôde passar as férias ao lado da família no Brasil.No clube, há jogadores que estão de saída e não serão aproveitados. Eles apenas treinam à espera do fim da Série B para se desvincularem oficialmente do clube, como Radsley, Wallace e Kelvin. O atacante Maranhão, emprestado pelo Maringá, também não deve continuar no clube.Mesmo que o Atlético-GO não tenha chances, o presidente do clube, Adson Batista, garantiu que está cobrando seriedade de quem for atuar e que o time estará focado no jogo com a Chapecoense para respeitar a competição.