Na semana do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano, o Atlético-GO lida com dois problemas de lesões: o volante Matheus Índio e o zagueiro Tito se contundiram no jogo em que o time atleticano empatou por 1 a 1 com a Abecat Ouvidorense na tarde do último domingo (15), no Estádio Antônio Accioly.\nComo os dois jogadores não treinaram na terça-feira (17) e na quarta-feira (18), eles preocupam e são dúvidas para o primeiro jogo da semifinal, na tarde do próximo domingo (22), diante do Vila Nova, também no Accioly.\nMatheus Índio reclamou de dores no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto Tito teve uma entorse no tornozelo direito. Os dois passam por tratamento intensivo desde o início da semana, passaram por exames médicos na manhã desta quarta-feira (18) e aguardam os resultados para saberem detalhes das lesões e se poderão atuar pelo Atlético-GO no clássico da semifinal.