Vice-campeão estadual, o Atlético-GO retomou as atividades nesta segunda-feira (16) sem tempo para lamentações, mas consciente de que precisa evoluir para as próximas partidas, compromissos por Copa do Brasil, Série B e Copa Centro-Oeste. A equipe atleticana teve desempenho ofensivo abaixo do esperado na final contra o Goiás, na qual não marcou gols nos dois jogos.Fazer o Dragão ter um time ofensivo e capaz de balançar as redes adversárias deve ser uma das prioridades do técnico Eduardo Souza. Ele dirigiu a equipe na vitória sobre o Gazin Porto Velho-RO (1 a 0) e no empate por 0 a 0 na Serrinha, diante do campeão goiano.Até agora, em 16 atuações na temporada, o Atlético-GO marcou 19 gols – média de 1,18 por jogo. O artilheiro do clube é o meia Guilherme Marques (cinco gols), seguido pelo atacante Léo Jacó (quatro gols), que não balança as redes desde a vitória por 2 a 0 sobre o Inhumas, no dia 28 de janeiro.Os outros goleadores são Kevin Ramírez e o zagueiro Tito (dois gols cada). Nos próximos jogos, Léo Jacó terá a concorrência do atacante Marrony, que marcou o gol em Porto Velho na quarta-feira (11) passada pela Copa do Brasil. Marrony deve ser uma das novidades do time na próxima quarta-feira (18), diante da Ponte Preta, no Estádio Antônio Accioly, pela 4ª fase da Copa do Brasil.Os outros atacantes do elenco atleticano serão cobrados na sequência do trabalho. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, já revelou que alguns jogadores devem deixar o clube e outros serão contratados.Entre os alvos, estão atacantes de lado e um centroavante. No grupo atual, há nove atacantes na disputa por vagas entre os titulares: Léo Jacó, Derek, Marrony, Bruno José, Vitinho, Jean Dias, Lima, Kevin Ramírez e Allanzinho.Eles precisam melhorar o rendimento para que se enquadrem no perfil tático do time rubro-negro. “O Atlético-GO tem a característica de ser uma equipe impositiva dentro e fora de casa, de jogar em um nível alto, de tentar atuar no campo do adversário”, explicou Eduardo Souza na chegada ao Dragão.A equipe rubro-negra passou em branco na final do Estadual pela segunda vez nos últimos 20 anos — antes, isso ocorreu em 2006, quando empatou por 0 a 0 e perdeu por 1 a 0 para o Goiás na decisão. Nas outras finais em que o clube foi vice-campeão, não faltaram gols: 2009, 2012 e 2013, todas disputadas também contra o rival esmeraldino.