Passado o impacto do empate sem gols com o Juventude, no último domingo (3), e das críticas públicas direcionadas ao técnico Eduardo Souza, a diretoria do Atlético-GO mantém o treinador no comando do time, que se prepara para disputar dois jogos difíceis: diante do Ceará, no próximo sábado (9), pela Série B, e na quinta-feira da próxima semana (dia 14), contra o Athletico-PR, pela 5ª fase da Copa do Brasil.O Dragão terá como desafio pontuar fora de casa (em Fortaleza) na Segundona e se classificar em Goiânia sobre o Furacão, uma das melhores equipes da Série A do Brasileiro.“Ele (Eduardo Souza) continua o trabalho. Confio no trabalho dele. Precisamos de regularidade dentro de campo. Não podemos fazer um primeiro tempo tão bom e, no segundo tempo, cair tanto, técnica e fisicamente. A avaliação é de que ele (Eduardo Souza) definiu um time. Temos um time definido que tem mostrado qualidade”, comentou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, nesta segunda-feira (4).O dirigente sugere ao treinador para ter calma com as críticas da torcida e da imprensa, mas o trabalho do técnico aponta que está no rumo certo, segundo Adson Batista. Eduardo Souza comandou normalmente as atividades de reapresentação do elenco na tarde desta segunda-feira (4).Mesmo que a equipe tenha empatado em casa (0 a 0 com o Juventude), o aproveitamento do técnico se divide em duas fases na Série B: nas três rodadas iniciais, quando o time perdeu três vezes (do Operário-PR, Náutico e Vila Nova), e nas últimas rodadas, nas quais os números melhoraram – em 12 pontos disputados em quatro jogos, o Dragão obteve 8 (aproveitamento de 66,6%).Na Copa do Brasil, a atuação no empate (0 a 0) com o Athletico-PR, fora de casa, foi elogiada. Taticamente, o time suportou a pressão adversária, em Curitiba. Antes disso, na competição, o Atlético-GO venceu o Gazin Porto Velho-RO e a Ponte Preta (ambos por 1 a 0). Na Copa Centro-Oeste, sob comando de Eduardo Souza, o Dragão venceu apertado o Cuiabá (1 a 0), mas perdeu de virada (2 a 1) do Gama e foi eliminado do torneio regional ao qual o clube deu pouca atenção.No Goianão, Eduardo Souza dirigiu o time no derradeiro jogo, no empate de 0 a 0 com o Goiás, que foi o campeão. Se as críticas foram direcionadas ao trabalho de Eduardo Souza, elas também vão na direção da preparação física do clube. Nos últimos jogos, Adson Batista reclamou publicamente da condição atlética do elenco. A leitura é basicamente a mesma – os jogadores correm muito no primeiro tempo, mas têm queda brusca na etapa final. O elenco não consegue render igualmente nos dois tempos de jogo.“O time ainda não está no nível físico que esperamos. Isso tem pesado nos jogos, principalmente na intensidade. Precisamos corrigir isso, mesmo com campeonato em andamento”, apontou o dirigente atleticano. Além de preparar o time para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, Eduardo Souza precisa definir o novo titular do meio-campo. Dois volantes que fazem a mesma função – a de um 8, construtor – estão suspensos. Cristiano (terceiro cartão amarelo) e Igor Henrique (expulso) desfalcam a equipe na Série B.Há opções como Jader, jogador com mais mobilidade, e Ariel, que entrou bem nos clássicos com o Vila Nova, pela semifinal do Goianão, e até o zagueiro Natã Felipe, que entrou como volante no jogo contra o Furacão.