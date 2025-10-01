O Atlético-GO deixou o clássico com o Goiás, na noite da última terça-feira (30), lamentando não ter vencido a partida no Estádio da Serrinha. O empate de 0 a 0 deixou o Dragão mais distante do G4 da Série B, mas o discurso interno é de que o clube continua vivo na disputa pelo acesso à Série A.\nOs próximos desafios serão diante de concorrentes diretos paranaenses e que se encontram no G4 da Série B: a dupla Atletiba. O Dragão pega o Athletico-PR no domingo (dia 5) e o líder Coritiba no dia 9 (quinta-feira). Vencê-los significa diminuir a distância da faixa do acesso faltando nove rodadas para o término da Segundona.\nLeia também\n+ Saiba o que muda para os clubes goianos no novo calendário do futebol brasileiro\nSobre o empate na Serrinha, o técnico Rafael Lacerda disse que o placar em branco terá significado se o Dragão vencer o Furacão na noite deste domingo (5), no Estádio Antônio Accioly.