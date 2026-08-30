O Atlético-GO lutou até o fim e venceu o Avaí com gol marcado no último minuto. Neste domingo (30), Bruno José fez o gol da vitória do Dragão por 1 a 0. O duelo foi disputado na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 25ª rodada da Série B.\nCom o resultado, o Atlético-GO entra momentaneamente no G6 da Série B. O time goiano tem 39 pontos, um à frente do Sport e dois do CRB, que ainda joga na rodada e pode ultrapassar o Dragão no complemento da rodada.\nO Atlético-GO retorna para Goiânia nesta segunda-feira (31), mas voltará a jogar como visitante na próxima partida. Pela 26ª rodada, o Dragão encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo será disputado no sábado (5), a partir das 18 horas.\nA vitória também manteve o tabu a favor do Atlético-GO contra o Avaí. O Dragão não perde para o time catarinense desde 2014. Agora, a sequência tem dez vitórias e cinco empates.