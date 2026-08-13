O meia-atacante Marrony ficou novamente fora do treino do Atlético-GO da tarde desta quinta-feira (13). O jogador, que cumpriu suspensão no empate (1 a 1) no jogo com o Náutico, no Recife, é cotado para voltar ao time titular do Dragão, mas a situação começa a gerar preocupação no clube.\nAtlético-GO e Vila Nova se enfrentam pela 22ª rodada da Série B no próximo sábado (15), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.\nA informação é de que Marrony faz trabalho na academia e na fisioterapia. Ainda não há uma posição quanto ao aproveitamento dele no clássico.\nNo treino desta quinta (13), o técnico Roger Silva fez mudanças no meio-campo e no ataque. No meio, foram testados Cristiano, Daniel Peixoto e Henrique Freitas (entrou no intervalo contra o Náutico e foi destaque do jogo com a assistência para o gol de Geovany Soares). No ataque, a novidade foi Bruno José, na vaga de Léo Tocantins.