O Atlético-GO soma 51 pontos após a vitória de 2 a 1 que mandou o Paysandu à Série C na última sexta-feira (31). O Dragão tem mais três jogos - contra Criciúma, Operário-PR e Chapecoense - e chegará a 60 pontos se bater os adversários. Esse é o limite do time atleticano e não é uma pontuação ideal para pensar em acesso, mas houve três exceções na Segundona.\nEm duas vezes, 60 pontos foram suficientes para que clubes conseguissem chegar à Série A: em 2013 (Figueirense, em 4º lugar) e 2018 (Goiás, em 4º). Além disso, na segunda edição da Série B no atual formato, em uma temporada atípica, o Vitória somou 59 pontos e isso foi suficiente para mudar de patamar.\nLeia também\n+ Atlético-GO quer melhorar números como visitante e deve continuar observações\nApós a 35ª rodada da Série B, o Dragão está em 10º lugar, tem nove concorrentes à frente e remotíssima chance de ascender à Série A 2026. Na concorrência, o Coritiba (líder com 61 pontos) não pode mais perder a vaga para o Atlético-GO. Então, a equipe goiana terá de secar outros times à frente para ficar, pelo menos, em 4º lugar. O rubro-negro precisa de muitas combinações de resultados adversos até a rodada final.