Após 11 rodadas na Série B, o Atlético-GO continua ainda não consegue evoluir na competição. O empate por 1 a 1 no clássico com o Goiás, no último sábado (30), mostrou o Dragão cometendo muitos erros, defensivos e ofensivos. O time rubro-negro, que planeja há algumas rodadas se aproximar do G6, estacionou na tabela e está mais próximo do Z4, com 13 pontos, enquanto os clubes que estão na parte de cima começam a se distanciar. O desempenho ruim na Série B tem irritado tanto a torcida quanto o presidente do clube, Adson Batista.“A campanha é muito abaixo. Mas não posso, neste momento, jogar só na conta do Eduardo (Souza, técnico). Espero mais de quem pode oferecer”, falou o dirigente, citando nomes de atletas dos quais espera evolução, como o atacante Marrony e o zagueiro Adriano Martins. Adson também voltou a repetir que vai reformular o elenco na abertura da janela de transferências de jogadores, a partir do dia 20 de julho.No lance do gol do Goiás, marcado por Anselmo Ramon, no início do segundo tempo, Adriano assistiu ao cabeceio do artilheiro do Goiás, livre na área. O sistema defensivo também havia falhado no gol em que o Dragão foi derrotado em casa pelo São Bernardo, numa jogada pelo alto, na rodada anterior.Os erros de marcação na entrada da área também foram criticados pelo dirigente, que vê “problema crônico” no setor que se repetiu nos últimos jogos. Os volantes Leandro Vilela, Matheus Índio e Igor Henrique têm sido irregulares - o outro volante, Cristiano, tem recebido elogios.O meia Guilherme Marques foi elogiado por ter “chamado a responsabilidade” assim que entrou no jogo diante do ex-clube. O gol de empate foi marcado por ele, na cobrança de pênalti.O empate diante do Goiás ampliou a sequência sem vitória sobre o adversário nesta temporada. Nos clássicos entre os dois clubes, o alviverde venceu o Dragão (2 a 0) no Accioly, na final do Goiano, além ter empatado por 1 a 1 na 1ª fase do Estadual e, agora, na Série B. A outra igualdade foi na última partida do Estadual (0 a 0), na Serrinha.Nos clássicos nesta Série B, além do empate de sábado (30), o Atlético-GO foi batido pelo Vila Nova (2 a 1), na casa do adversário.