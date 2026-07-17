O Atlético-GO vai terminar a semana sem aproveitar a janela extraordinária criada pela CBF para a regularização antecipada, no caso de transferências nacionais, de reforços neste meio de ano. O Dragão, que fez cinco contratações até agora, segue sem inscrever os atletas contratados até agora para a disputa da Série B.Pelas palavras do presidente do clube, Adson Batista, solucionar a punição do transfer ban, imposta pela Fifa por causa de uma dívida com o uruguaio Alejo Cruz, tem se tornado um problema complexo. Na próxima semana, a partir da segunda-feira (20), começa a vigorar a outra janela de transferências, que já estava prevista antes, para transferências nacionais e internacionais. A punição ao clube começou no dia 15 de abril e impede regularização de novos jogadores.Nesta quinta-feira (16), Adson Batista foi sucinto ao falar do assunto, mas deu a entender que ainda não será nesta semana (até esta sexta-feira, dia 17) que vai conseguir encerrar a punição imposta pela Fifa. “Sobre o transfer ban, é uma negociação bem complexa”, justificou o dirigente, acrescentando que, ao concluir uma etapa da negociação para resolver o impasse, esbarra em outro entrave para adiantar o fim do processo. Segundo ele, o clube conseguirá solucionar a situação nos próximos dias. “Vamos contratar novos jogadores, assim como alguns devem deixar o clube”, avisou o dirigente.Os novos contratados – os volantes Netinho, Daniel Peixoto e Henrique Freitas, os atacantes Gustavo Maia e João Pedro - terão de esperar um pouco mais para jogar. Henrique Freitas e Netinho estavam cotados para serem escalados na partida em que o Dragão venceu o Fortaleza (1 a 0), com gol do prata da casa Klebert. O jovem jogador deverá continuar na equipe titular, assim com o volante Leandro Vilela. Na segunda partida seguida em casa, o Atlético-GO buscará a segunda vitória consecutiva. Pela 18ª rodada da Série B, enfrenta o Athletic-MG, adversário considerado difícil e que também briga para se consolidar na busca pelas primeiras posições na Série B. Os dois clubes estão separados por um ponto – o Atlético-GO tem 24 pontos, contra 23 do clube do interior mineiro. O jogo também é importante para o técnico Roger Silva. Aos poucos, e depois da vitória apertada sobre o Fortaleza, o trabalho começa a chamar atenção tanto dos torcedores como da diretoria atleticana.No treino desta quinta-feira (16), alguns dirigentes acompanharam parte dos trabalhos com bola de Roger Silva no CT do Dragão. O treinador voltou a repetir a formação de quarta-feira (15), com Paulo Vitor; Ewerthon, Junior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Leandro vilela Klebert e Marrony; Guilherme Marques, Léo Jacó e Geovany Soares.