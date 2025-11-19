Além do volante e meia Igor Henrique, especulado como uma das contratações do Atlético-GO para 2026, outro ex-jogador do clube tem o nome apontado entre os que podem reforçar o Dragão no próximo ano. É o lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos e que teve passagem vitoriosa pelo time rubro-negro em 2016.\nNaquela temporada, o jogador foi campeão da Série B do Brasileiro, principal conquista da história do clube. Matheus Ribeiro está no CRB desde 2023. Especula-se que as negociações estejam bem avançadas, mas a diretoria atleticana não confirma.\nA contratação de um lateral direito é prioridade, pois Dudu, que voltou ao clube emprestado pelo Athletico-PR, não deve continuar. O outro jogador da posição é Valdir Junior, cedido pelo Confiança e que ainda não se firmou no time atleticano.\nMatheus Ribeiro se encaixa no perfil de contratações definido pelo clube. Na passagem pelo time atleticano, em 2016, Matheus Ribeiro ganhou a posição do titular Ednei, manteve a regularidade e se consagrou no jogo em que o Atlético-GO venceu o Paysandu-PA por 2 a 1, marcando dois belos gols. Naquela temporada, ele disputou 42 jogos e fez três gols. Depois do título, se transferiu para o Santos.