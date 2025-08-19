O Atlético-GO negocia a contratação do meia Radsley, de 30 anos e atualmente no Retrô-PE. O clube pernambucano soma 13 pontos na Série C e joga no próximo domingo (24) contrao ABC-RN - se não vencer, será rebaixado à Série D, assim como o Tombense-MG.\nO jogador e o Retrô têm apenas mais dois jogos na Série C: contra o ABC-RN e, na última rodada, diante do Confiança-SE.\nSe houver o acordo entre os clubes pernambucano e goiano, Radsley chega para ser uma opção no meio-campo, atuando mais avançado, na função que conta com Shaylon, Robert, Ezequiel Ham e Yuri Alves.\nPelo Retrô, Radsley foi campeão da Serie D de 2024, na final disputada contra o Anápolis. Apesar da boa estrutura, do título da Serie D e acesso à Série C, além do vice do Pernambucano, o Retrô tem desempenho pífio na Série C - é penúltimo colocado e dificilmente vai escapar do descenso