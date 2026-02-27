O atacante Marrony, de 27 anos, deve ser um dos reforços do Atlético-GO para a sequência da temporada. O jogador negocia sua transferência para o Dragão para as disputas da Série B, Copa do Brasil e Copa Centro-Oeste, competição em que o clube confirmou participação nesta quinta-feira (26).\nAtualmente no Remo, Marrony entrou em campo apenas quatro vezes no Campeonato Paraense deste ano. Sem espaço com o técnico Juan Carlos Osório, o atleta busca a rescisão contratual com a equipe paraense para se transferir ao time goiano.\nA informação circula nas redes sociais e a negociação foi confirmada pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, embora ele ainda não dê o acerto como oficial. Em entrevistas recentes, o dirigente afirmou que já possui jogadores contratados para o restante do ano, incluindo um lateral direito, um meia e um atacante.