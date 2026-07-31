O atacante Léo Jacó, de 21 anos e com 38 atuações pelo Atlético-GO, deve ser emprestado a um clube do futebol português. O destino mais provável de Jacó será o Clube Desportivo Santa Clara, que disputa a 1ª Divisão de Portugal, a Taça da Liga e a Liga de Portugal. "Estamos conversando, ainda. Não está definido", afirmou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.\nO dirigente já fez duas negociações com o Santa Clara: o empréstimo do lateral esquerdo Guilherme Romão e, recentemente, trouxe o atacante Matheusinho, que atuava pelo Ceará.\nO dirigente admite que a negociação tem chances de dar certo nesta janela de transferências de jogadores, tanto em nível de futebol brasileiro como de outros centro do futebol internacional, porque é preciso colocar o jovem jogador num outro clube para atuar e ganhar "minutagem".