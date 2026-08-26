O volante Igor Henrique, de 34 anos, negocia a transferência para o Paysandu. O jogador do Atlético-GO ficou fora da lista dos relacionados nos últimos dois jogos do Dragão, no empate sem gols com o Londrina-PR e na vitória por 3 a 0 diante do Botafogo-SP. As diretorias conversam para fechar a cessão do atleta.\n"O jogador está negociando (com Paysandu), mas ainda não houve avanço", disse o presidente Adson Batista.\nO Paysandu está em 3º lugar com 29 pontos na fase inicial da Série C e disputa o último jogo da fase neste sábado (29) em Belém, no estádio do Mangueirão, diante do Ituano. O Papão ainda não garantiu vaga à fase quadrangular da Terceirona.\nIgor Henrique atuou 13 vezes na Série B pelo time atleticano. Por isso, só pode se transferir nesta janela de transferências para clubes das Séries A ou C até o dia 11 de setembro.