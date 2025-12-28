Após despertar o interesse de Palmeiras e Botafogo, o atacante Yuri Alves vai reforçar outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino cobriu a oferta e acertou a contratação do jogador do Atlético-GO pelo valor de R$ 5 milhões. O Dragão seguirá com 50% dos direitos do atleta de 19 anos.\nMapa do Campeonato Brasileiro 2026: como ficaram as quatro divisões\nYuri Alves deve viajar para Bragança Paulista nesta segunda-feira (29) para a realização de exames e a assinatura de contrato com o Red Bull Bragantino. Neste domingo (28), o zagueiro Alix Vinícius, emprestado ao Massa Bruta, visitou o CT do Dragão e reencontrou Yuri Alves, que voltará a ser seu companheiro de time durante o Paulistão.\nNa última semana, Yuri Alves foi uma das principais pautas do mercado de transferências nacional. O Palmeiras chegou a encaminhar a contratação por empréstimo pelo período de um ano, para aproveitá-lo no sub-20 e, eventualmente, no time principal. Após o Botafogo apresentar uma proposta nos mesmos moldes, o clube alviverde se retirou da negociação.