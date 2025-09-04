Após oito meses e 41 partidas nesta temporada, o Atlético-GO passou por profunda reformulação de elenco e do time titular. A base da formação atual, que disputa a Série B, é completamente diferente da que foi escalada no jogo de estreia do Campeonato Goiano, no dia 16 de janeiro.O Dragão ficou no empate sem gol com a Jataiense no Estádio Antônio Accioly naquela estreia. Dos jogadores utilizados naquele dia, só o volante Luizão e o lateral esquerdo Guilherme Romão mantêm a titularidade, enquanto o zagueiro Pedro Henrique disputa vaga e o jovem meia-atacante Yuri Alves continua no elenco.Em relação à estreia no Goianão, a mudança começa pelo técnico. Rafael Guanaes, hoje bem-sucedido no Mirassol na Série A, teve dificuldades para encontrar uma base no Dragão. O xará Rafael Lacerda é o quarto treinador neste ano.O time da estreia no ano teve Ronaldo; Marcinho (Raí Ramos), Alix Vinícius, Pedro Henrique, Guilherme Romão; Luizão (Willian Maranhão), Kevyn (Yuri Alves), Shaylon; Janderson, Caio Dantas (Daniel), Alejo Cruz (Ángelo Araos).Desse time, Ronaldo, Alix Vinícius, Kevyn e Daniel estão emprestados, enquanto os demais foram negociados ou rescindiram contrato por não terem rendimento satisfatório na visão do clube. Shaylon, titular desde o início de 2022, deixou o do Dragão por cerca de R$ 1 milhão e também foi para o Mirassol.Para Rafael Lacerda, a reformulação do elenco é tratada como normal e parte do trabalho de um técnico. A tarefa dele é se ajustar ao que o clube disponibiliza para buscar os melhores resultados possíveis.A equipe titular que deve ser escalada no próximo jogo, na segunda-feira (8), contra o Novorizontino-SP, não terá o zagueiro Wallace, suspenso e que não fazia parte do elenco no início do ano.O time deve ter Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Pedro Henrique (Heron) e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Jean Dias, Lelê, Federico Martínez (Radsley ou Kelvin). Nesta base de equipe, Dudu, Ronald, Jean Dias, Lelê e Radsley têm menos de um mês de clube, enquanto Kelvin se aproxima de dois meses, e Adriano Martins está há um mês e meio no Dragão.As mudanças radicais ocorreram nas últimas janelas de transferências da CBF. Na última delas, saíram 15 jogadores e outros 15 foram regularizados, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro.Os que chegaram foram: Adriano Martins e Tito (zagueiros), Valdir Júnior e Dudu (laterais); Ronald, Ezequiel Ham (volantes), Wallace Camilo, Danielzinho, Radisley (meias), Jean Dias, Lelê, Maranhão, Kelvin, Luciano Cosentino e o meia-atacante boliviano Adrian Pacheco (contratado para atuar no time sub-20, por enquanto).