O Atlético-GO perdeu em casa para o São Bernardo-SP, por 1 a 0, no último domingo (24). Mesmo que a derrota tenha sido para o atual líder da competição, o resultado negativo mostra uma dificuldade da equipe atleticana: a de não vencer os adversários mais fortes da Segundona nacional.O Dragão tentará quebrar essa marca no clássico do próximo sábado (30), diante do Goiás, no Estádio Antônio Accioly.O alviverde está no G6 da Série B, vem de três vitórias seguidas na competição e soma 16 pontos. O Dragão estacionou nos 12 pontos com o revés para o São Bernardo e terá de vencer para se aproximar do Goiás. Na Série B, o Atlético-GO fracassou contra outros dois rivais do G6, pois perdeu de virada para o Náutico (vice-líder com 19 pontos) e Vila Nova (4º colocado com 19 pontos) pelo mesmo placar - 2 a 1. O time rubro-negro não venceu equipes que se encontram à frente dele na tabela, como Juventude (0 a 0), Criciúma (1 a 1) e Operário-PR (derrota por 1 a 0). O melhor resultado foi a vitória sobre o Ceará (1 a 0) fora de casa. Os outros triunfos foram sobre Londrina e Avaí, que fazem campanhas inferiores.O ambiente de pressão por vitória volta a dominar o CT do Dragão. “A pressão está desde o início, quando cheguei para dirigir o time que havia perdido o primeiro jogo da final para o Goiás. A pressão é normal no futebol”, frisou o técnico Eduardo Souza, após derrota em casa para o São Bernardo-SP.O time teve boa atuação no primeiro tempo, criou chances de gol, mas não conseguiu convertê-las. Na etapa final, a equipe caiu de produção e sofreu o gol no final do jogo.No clássico, o Dragão terá a volta do lateral esquerdo Guilherme Lopes, que estava suspenso. O treinador espera contar com o atacante Gustavo Coutinho, substituído no começo do jogo contra o São Bernardo depois de sentir incômodo muscular. O atleta passou a segunda-feira (25) fazendo tratamento e está sob avaliação constante do departamento médico do clube. O Dragão sentiu a ausência do goleador e capitão no último domingo (24).MercadoA volta de dois atacantes revelados pelo Atlético-GO é especulada no clube: Yuri Alves, de 19 anos, e Marcelinho, de 23 anos. Eles atuaram pelo Dragão, ano passado, e se transferiram para outros clubes. O clube rubro-negro pretende contratar atacantes de lado para reforçar o elenco na próxima janela de transferências, que será aberta a partir do dia 20 de julho, mas precisa se livrar do tansfer ban, punição que sofreu e que impede o clube de regularizar atletas. Marcelinho estava no Al Dhafra (Emirados Árabes Unidos). Yuri Alves está no RB Bragantino, mas atuando somente na equipe sub-20.