O Atlético-GO deu adeus às chances de brigar pelo acesso à elite nacional na tarde deste domingo (26), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Dragão perdeu de virada para o CRB, por 2 a 1, em jogo no qual precisava da vitória, assim como a equipe local. Com 48 pontos e 12 pontos em disputa, a equipe atleticana não tem como brigar por uma das quatro vagas.\nO CRB salta para 51 pontos, a 4 do G4 e confirma a condição de melhor mandante, pois somou 37 pontos em casa. O próximo desafio do time rubro-negro será na próxima sexta-feira (31), contra o Paysandu, em Goiânia.\nGoiás quebra tabu, vence o Criciúma e volta ao G4 da Série B\nApós vitória sobre Criciúma, Carille ressalta fator principal para Goiás subir: "Estar ali dependendo só de nós"\nA virada foi dolorida para o Atlético-GO. O time abriu o placar, com gol de Lelê aos 45 minutos do primeiro tempo, no lance em que o atacante foi mais ágil que o marcador. Como não acertou o contra-ataque, o Dragão foi castigado. O técnico Eduardo Barroca, do CRB, fez duas mudanças decisivas - entraram Giovanni e Doulgas Baggio, que fizeram os gols da virada. Giovanni, no chute de fora da área, e Baggio, na cobrança de pênalti.