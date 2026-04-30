O Atlético-GO foi eliminado da Copa Centro-Oeste na noite desta quarta-feira (29) ao perder de virada para o Gama, por 2 a 1, com dois gols de Henrique Almeida (ex-Vila Nova) no segundo tempo para o time do Distrito Federal - Gustavo Daniel fez o do Dragão. A partida foi disputada no Estádio Antônio Accioly e, com a derrota em casa, o time goiano perde a invencibilidade de seis jogos.\nO Gama, ao contrário, amplia a série invicta com o triunfo em Goiânia - 23 jogos (17 vitórias e 6 empates) nesta temporada, garantindo o 1º lugar no Grupo B (15 pontos).\nNa próxima fase, o Gama decide vaga em jogo único, na próxima quarta-feira (6 de maio) em casa.\nCom time sub-20, Vila Nova vence o Araguaína e se classifica para semifinal da Copa Centro-Oeste\nAnápolis goleia Cuiabá, se classifica e pega Vila Nova na semifinal da Copa Centro-Oeste