Acabou a sequência invicta de oito partidas do Atlético-GO - cinco vitórias e três empates - na Série B do Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Dragão perdeu por 2 a 1 para o Coritiba em jogo que teve final polêmico. O Coxa venceu em casa e alcança 56 pontos na liderança isolada da competição, cada vez mais perto do acesso à elite nacional. O time atleticano termina a rodada com 45 pontos e se distancia do G4 - termina a rodada a 5 pontos da faixa do acesso.\nO próximo desafio do time rubro-negro será na segunda-feira (13), contra o Volta Redonda-RJ, na cidade do interior fluminense.\nA partida não teve um nível técnico excelente, mas não houve lances de violência entre as duas equipes, que se respeitaram bastante e pouco atacaram.\nA sorte do jogo foi definida após os 25 minutos do segundo tempo, em erros do Dragão. Foi do ex-atleticano Dellatorre o primeiro gol. O português Josué ampliou na cobrança de pênalti, enquanto Adriano Martins descontou.