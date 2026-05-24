Pela 10ª rodada da Série B, o Atlético-GO perdeu para o líder São Bernardo por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, na tarde deste domingo (24). O único gol da partida foi anotado por Pablo Dyego, ex-jogador rubro-negro.\nCom o resultado, o Atlético-GO encerrou uma série de seis partidas sem perder na Série B e se manteve em 11º lugar na tabela de classificação, com 12 pontos. Já o São Bernardo retomou a 1ª colocação, após ser ultrapassado momentaneamente pelo Náutico, e neste momento soma 20 pontos.\nO Atlético-GO volta a campo no próximo domingo (31), às 16 horas, no Antônio Accioly, para enfrentar o rival Goiás pela 11ª rodada da Segundona.\nO jogo\nA partida começou meio amarrada, sem muitas oportunidades claras. A primeira grande chance surgiu aos 18 minutos. Bruno José cruzou, Augusto desviou contra o próprio patrimônio e o goleiro Alex Alves precisou esticar os dedos para defender. A bola ficou viva, mas Jemerson conseguiu tirar para escanteio.