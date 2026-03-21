O Atlético-GO estreou com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o Operário-PR por 1 a 0 na noite deste sábado (21), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O gol foi marcado pelo atacante Pablo, ex-Athletico-PR e São Paulo.\nNesta próxima semana, o Dragão vai jogar pela Copa Centro-Oeste em um duelo goiano na abertura da competição. O Atlético-GO enfrenta o Anápolis na próxima quinta-feira (26), às 20h30, no Antônio Accioly.\nPela Série B, o rubro-negro joga no próximo dia 1º de abril, na quarta-feira, às 19 horas, em casa, contra o Náutico.\nComo foi o jogo\nO Atlético-GO começou com novidades, sobretudo a ausêncai de Igor Henrique no meio-campo e de Léo Jacó no ataque. Os dois começaram a partida no banco.\nO Dragão teve seguidas chances de escanteio no início do jogo, mas em todas a defesa afastou o perigo. Boschilia começou a assustar em cobrança de falta, mas o cabeceio de Miranda saiu por cima e ajudou Paulo Vitor.