O Atlético-GO perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 e pode deixar o grupo dos seis primeiros colocados (G6) da Série B durante a 29ª rodada. Nesta sexta-feira (18), o Dragão foi superado pela equipe paulista após gol marcado pelo atacante Felipe Garcia em duelo disputado no estádio 1º de Maio.\nO Dragão volta a perder na Série B depois de seis jogos de invencibilidade - foram quatro vitórias e dois empates na sequência que levou a equipe atleticana para o G6. A última derrota tinha sido para o rival Vila Nova, por 2 a 0, na 22ª rodada, no Accioly.\nCom o resultado, o Atlético-GO permanece com 46 pontos, ainda na 6ª colocação. O Dragão aguarda o complemento da rodada e terá de secar concorrentes diretos para seguir no G6. CRB, que enfrenta a lanterna Ponte Preta, e o Operário-PR, que encara o Criciúma, podem ultrapassar o clube goiano.