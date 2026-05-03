O Atlético-GO desperdiçou oportunidades de gol e a cobrança de um pênalti batido por Gustavo Coutinho no primeiro tempo, caiu de produção na etapa final e empatou por 0 a 0 com o Juventude na noite deste domingo (3), no Estádio Antônio Accioly. Na Série B, o Dragão tem 8 pontos, em 14º lugar.\nO resultado não foi o esperado pelos atleticanos, que esperavam a vitória em casa para subir posições na tabela e terminar acima do 10º lugar. Os planos não deram certo para o Dragão, que precisa se recuperar contra o Ceará, no próximo sábado (9), em Fortaleza.\nComo marca da partida deste domingo (3), o atacante Gustavo Coutinho errou duas penalidades na etapa inicial. A primeira foi defendida por Jandrei, mas a arbitragem apontou irregularidade do goleiro. Gustavo Coutinho cobrou novamente, mas acertou a trave.