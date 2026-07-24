O Atlético-GO terá o desfalque do volante Cristiano para o jogo contra o vice-líder Operário-PR. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Cuiabá e cumprirá suspensão automática na próxima rodada da Série B.\nCristiano não vem sendo titular sob o comando do técnico Roger Silva, mas entrou em campo nos três jogos com o treinador saindo do banco de reservas. Ele atuou por 129 minutos nas últimas três partidas da Série B.\nCristiano, volante, será desfalque no Atlético-GO para o jogo contra o Operário-PR (Raphael Teixeira / Atlético-GO)\nO meio-campo do Dragão, inclusive, possui algumas disputas por vagas na formação titular. Na última rodada, Igor Henrique iniciou a partida no lugar de Klebert e jogou ao lado de Guilherme Marques e Leandro Vilela.\nO elenco do Atlético-GO retornou para Goiânia nesta sexta-feira (24). A equipe rubro-negra vai enfrentar o vice-líder Operário-PR na próxima segunda-feira (27). A partida será disputada no estádio Antônio Accioly, a partir das 19h30, pela 20ª rodada da Série B, no início do 2º turno.