Ainda restam duas partidas para o Atlético-GO na Série B, mas o Dragão terminará o torneio com um dos piores aproveitamentos do clube, em termos ofensivos, nas vezes em que disputou a Segundona nacional. O Dragão marcou 39 gols em 36 jogos – média de 1,08 gol por partida. Até agora, este desempenho supera apenas o de 2015, quando o clube fez campanha ruim e marcou 36 gols nas 38 apresentações - média de 0,94 gol.Na atual edição da Série B, o time passou em branco (não fez gol) em dez jogos. Sem um ataque convincente e pouco produtivo, a diretoria atleticana buscará no mercado alguns atacantes, apesar de não definir quantos precisa.A prioridade é a renovação com Lelê, autor de seis gols no returno e que já superou o atacante Marcelinho, autor de cinco gols na Série B e que se transferiu para o futebol árabe. O outro goleador, no atual elenco, é o meia Robert, também com cinco gols e com a permanência considerada difícil, pois pertence ao Atlético-MG e recebeu propostas de equipes do exterior.O fato positivo foi a projeção do prata da casa Yuri Alves, de 19 anos, que foi lançado como titular no returno da Série B – o jovem marcou um gol no clássico sobre o Vila Nova (vitória de 1 a 0).Nas participações anteriores do Dragão no atual formato de disputa da Série B (2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2023), o clube desafinou em 2015, mas teve temporadas nas quais teve o ataque mais positivo (73 gols) e o atacante Marcão, com 14 gols, brigando pela artilharia, apesar de não tê-la alcançado.Na conquista do título da Série B de 2016, o time atleticano também liderou a estatística, com 60 gols e contando com nomes que se destacaram, como Jorginho, Magno Cruz, Gilsinho, Júnior Viçosa e a revelação daquele ano, Luiz Fernando.Nas outras temporadas de Série B, o Atlético-GO marcou 44 gols (2019, ano de acesso), 57 gols (2018, 6º lugar na classificação final), 54 gols (2014, quando brigou pelo acesso), 42 gols (2013, ano em que escapou do rebaixamento na rodada final) e 56 gols (2023, ano do último acesso, em 4º lugar, quando o atacante Gustavo Coutinho foi pela primeira vez artilheiro do clube na Série B, com 14 gols).O técnico Rafael Lacerda, que chegou ao Atlético-GO com fama de “retranqueiro”, tratou de buscar alternativas ofensivas na competição. Antes da contratação dele, o maior número de gols marcados havia sido na goleada (4 a 2) sobre o Athletic-MG, na estreia do Dragão na Segundona nacional – Robert entrou no segundo tempo e fez um gol.Na gestão de Lacerda, o Dragão sobrou na goleada (3 a 0) sobre o Athletico-PR, com gols do lateral Guilherme Romão, do zagueiro Adriano Martins e do atacante Maranhão, nome que tem sido avaliado no clube para 2026 – o jogador está emprestado pelo Maringá-PR.