O técnico do Atlético-GO, Roger Silva, vai fazer mistério em relação à formação do time para o clássico do próximo sábado (26), no Estádio da Serrinha, diante do Goiás, pela 30ª rodada da Série B. Uma dúvida, de última hora, passa a ser a presença do zagueiro Adriano Martins, que se machucou e ficou fora do treinamento desta quarta-feira (23). A dúvida sobre a escalação do defensor no jogo deve até fazer parte da estratégia da comissão técnica. Mas, caso o jogador não jogue, o Dragão poderá ter uma zaga inédita no fim de semana.Até agora, desde que chegou ao clube, no dia 7 de julho, Roger Silva efetivou a dupla de zaga titular composta por Junior Barreto e Adriano Martins. Desde então, os dois se firmaram na posição, enquanto Tito entrou no decorrer de alguns jogos, para reforçar o sistema defensivo e ajudar a segurar resultados, como no jogo de estreia de Roger Silva, a vitória (1 a 0) sobre o Fortaleza, no sistema tático com três zagueiros - naquela partida, o atacante Gustavo Coutinho foi expulso ainda no primeiro tempo e obrigou o treinador a mudar o ajuste do time, com menos um atleta em campo.Até agora, Roger Silva comandou o time em 13 rodadas da Série B, com sete vitórias, quatro empates e duas derrotas, sempre começando os jogos com a dupla Junior Barreto e Adriano Martins, guardando Tito como opção. O outro zagueiro do elenco é Natã Felipe, que costuma entrar para atuar no lado direito da defesa ou caso seja necessário ser improvisado como volante.A última atuação completa de Tito se deu na goleada (3 a 0) imposta pelo Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), ainda sob comando do interino Renan Brito e antes da chegada de Roger Silva. Agora, a chance de Tito voltar a ser titular existe para o clássico, coincidentemente quando completa um ano de clube – ele veio emprestado pelo Maringá-PR, em setembro do ano passado, assim que o clube do interior paranaense foi eliminado da Série C. Tito chegou, virou titular, se firmou e teve os direitos econômicos adquiridos pelo Atlético-GO no início deste ano.A expectativa era de que Tito fosse titular em Caxias do Sul (RS), no empate por 2 a 2 com o Juventude, porque Junior Barreto havia viajado para o Paraguai, onde foi acompanhar o velório e sepultamento do avô, Lorenzo Barreto, em Juan Léon Mallorquin, no Assentamento Loma Piroy. Mas Júnior Barreto conseguiu voltar antes da partida e se incorporou à delegação atleticana em Caxias do Sul (RS).