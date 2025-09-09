A comissão técnica do Atlético-GO deverá ter elenco completo à disposição para o próximo jogo do Dragão, na terça-feira (16), diante do Avaí, em Goiânia. O zagueiro Wallace cumpriu suspensão no empate (1 a 1) do Dragão na segunda-feira (8), contra o Novorizontino, no interior paulista.\nEle foi punido com o terceiro cartão amarelo na vitória (2 a 0) sobre o Amazonas, pela 24ª rodada. Porém, naquela partida ele se contundiu e teve de ser substituído pelo meia Kauan, na alteração em que o volante Luizão foi recuado para a zaga.\nNesta semana, a expectativa é de que Wallace esteja recuperado para treinar e fique à disposição do treinador Rafael Lacerda para a sequência da Série B. Wallace disputou oito partidas pelo Atlético-GO na Série B.\nDepois do empréstimo de Alix Vinícius ao RB Bragantino, Wallace era o nome cotado para fazer dupla de zaga com Adriano Martins.