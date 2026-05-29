O Atlético-GO deve ter novidades para enfrentar o Goiás, com direito a mudança no sistema tático. O time rubro-negro encerrou, nesta sexta-feira (29), a preparação para o clássico goiano que será disputado neste sábado (30).\nO técnico Eduardo Souza esboçou nesta semana a formação com três zagueiros. Neste cenário, os laterais Ewerthon (direita) e Guilherme Lopes (esquerda) serão avançados para o meio-campo. Na fase defensiva, eles voltam para formar linha de cinco.\nNo ataque, a principal baixa deve ser Gustavo Coutinho. O atacante está com incômodo muscular, não treinou normalmente durante a semana, mas apresentou evolução entre quinta (28) e sexta.\nO técnico Eduardo Souza não confirmou a presença do atleta, nem mesmo sua ausência. A tendência é que o artilheiro seja relacionado, mas inicie o clássico no banco. Com isso, a dupla de ataque deve ser formada por Marrony e Geovany Soares.