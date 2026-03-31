O Atlético-GO comemora nesta quinta-feira (2), 89 anos de fundação. A data de aniversário do clube (dia 2 de abril) fica no meio de jogos decisivos pela Série B, em Goiânia, mas em locais diferentes: Náutico, nesta quarta-feira (1º de abril), no estádio Antônio Accioly, e o clássico com o Vila Nova, na noite de sábado (4), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\nA equipe atleticana pretende conquistar duas vitórias sobre os adversários, tanto para se reabilitar da derrota na estreia na Série B como, também, para comemorar a data festiva alusiva à história do clube.\nA programação está em elaboração pela diretoria, mas a intenção é movimentar os atleticanos.\nHá expectativa de lançamento da nova linha de uniformes do Atlético-GO para 2026 e de que eles sejam apresentados e utilizados pelo time no jogo de quarta-feira (1º).