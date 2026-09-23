O Atlético-GO vai disputar no próximo sábado (26) o quinto clássico contra o Goiás no ano e poderá ter jogadores que vão enfrentar o rival esmeraldino pela primeira vez no confronto. Os times se enfrentam na Serrinha, pela 30ª rodada da Série B.\nAo longo do ano, o Dragão mudou elenco e comissão técnica. No clássico deste sábado, entre cinco a oito jogadores poderão enfrentar o Goiás pela primeira vez com as cores rubro-negras: o lateral direito Warley, os volantes Daniel Peixoto, Netinho e Henrique Freitas e o atacante Gustavo Maia são cotados para iniciar a partida como titulares.\nAlém deles, há as opções de banco que também podem entrar no decorrer do jogo, como o meia atacante Matheusinho, o atacante português João Pedro, o lateral e meia Yuri Silva. Eles chegaram antes do fechamento da janela de transferências da CBF, que se encerrou no dia 11 de setembro, e também podem disputar o clássico pela primeira vez.