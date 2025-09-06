Após reformulação do elenco, uma mudança no sistema tático do Atlético-GO tem sido conduzida pelo técnico Rafael Lacerda na tentativa de encontrar a melhor formação para que o time consiga unir segurança defensiva, força para atacar pelos lados e consistência para garantir e usar bem a posse de bola. O treinador já iniciou a transição para atuar com três zagueiros e isso deve se repetir no jogo da próxima segunda-feira (8), contra o Novorizontino-SP, no Estádio Jorge de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP).Na equipe atleticana, Lacerda escalou um trio de defensores no empate (2 a 2) com o Cuiabá-MT, usando Alix Vinícius (emprestado ao RB Bragantino-SP), Adriano Martins (titular) e Wallace (agora suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Na vitória (2 a 0) sobre o Amazonas-AM, Rafael Lacerda voltou à formação de dois zagueiros, escalando Wallace e Adriano Martins.No decorrer da partida, Wallace foi punido com cartão amarelo e o técnico decidiu recuar o volante Luizão, jogador versátil. Na prática, Luizão fica mais pelo lado direito e sobe ao meio quando o time tiver a posse de bola.A principal novidade contra o Novorizontino deve ser a estreia do zagueiro Tito, de 25 anos e emprestado pelo Maringá-PR. O defensor chegou no começo da semana, iniciou os treinos e pode receber a camisa de titular no Dragão.Pela equipe do interior paranaense, Tito foi um dos mais regulares em termos de atuações nas duas últimas temporadas - o zagueiro jogou 37 vezes em 2024 e fez o mesmo número de jogos em 2025. Ano passado, foi o terceiro do elenco em termos de presenças no time titular, enquanto na temporada atual é o segundo que mais foi escalado, atrás apenas do atacante Maranhão (38 jogos e também cedido pelo Maringá-PR ao Atlético-GO).Tito larga na frente de Pedro Henrique e Heron na disputa pela vaga na zaga.Outra novidade preparada por Rafael Lacerda deve ser a volta de Kauan ao meio, como armador, no lugar de Radsley, que não foi convincente nas duas vezes em que atuou pelo Atlético-GO.A formação preparada por Lacerda para enfrentar o Novorizontino deve ter Paulo Vitor; Luizão, Tito e Adriano Martins; Dudu, Ronald, Kauan, Ronald e Guilherme Romão; Jean Dias e Lelê.A partida em Novo Horizonte-SP marca o reencontro do discípulo, Rafael Lacerda, e do mentor dele, o técnico Enderson Moreira. “É um adversário (Novorizontino) extremamente qualificado, vem de uma troca de comando. Saiu um treinador que já conheço, o Umberto (Louzer, ex-Atlético-GO) e vem o Enderson (Moreira, ex-Goiás). Foi meu treinador também, na minha época de jogador. É um cara que tenho como referência no futebol, como técnico e como pessoa”, explicou Rafael Lacerda, citando o período em que ambos trabalharam juntos no Goiás, em 2012 e 2013.No retrospecto diante do Novorizontino na Série B, o Atlético-GO venceu uma vez (1 a 0, na atual temporada, com gol de Marcelinho) e tem dois empates pelo mesmo placar (2 a 2). O time de Novo Horizonte soma 36 pontos na atual Segundona, à frente do Dragão (31 pontos).