O Atlético-GO já prepara a reformulação do elenco para a temporada 2026. O clube vai avaliar e liberar jogadores fora dos planos. Um deles, o volante Castro, já treina fisicamente e separado do elenco. Ele deve ser um dos primeiros a deixar o CT do Dragão.\nCastro, de 30 anos, chegou ao Atlético-GO em meados desta temporada. Ele estava no The Strongest, da Bolívia, no qual atuou na Copa Libertadores. Foi indicado ao rubro-negro e acertou vínculo com o clube como opção para atuar como zagueiro e volante. Mas não se firmou.\nPelo Dragão, Castro atuou quatro vezes, nas quais o time não perdeu: nas vitórias sobre Athletico-PR (3 a 0), Botafogo-SP (2 a 0) e CRB-AL (2 a 1) e no empate sem gols contra a Chapecoense (0 a 0). Porém, em nenhum deles atuou durante os 90 minutos.\nNos próximos dias, o Atlétioc-GO vai começar a definir os jogadores que devem deixar o clube e os que podem permanecer para 2026. A diretoria evita falar nomes, mas a reformulação do grupo deve ser elevada.