O Atlético-GO começou a ser ajustado para o jogo do próximo sábado (3), contra o América-MG, no Estádio Antônio Accioly, pela 31ª rodada da Série B. O Dragão precisa vencer em casa para se manter no G6 da Segundona.\nComo obteve a vitória (1 a 0) no clássico diante do Goiás, na Serrinha, a equipe rubro-negra está motivada e conta com o apoio da torcida.\nO técnico Roger Silva vai apostar na base do time vitorioso sobre o Goiás. Por enquanto, o desfalque deve ser o lateral direito Warley, que foi substituído diante do Goiás com dores no músculo posterior da coxa direita. Ele ainda não participou dos treinos nesta semana. O substituto deve ser Ewerthon.\nNesta quarta-feira (30), outros dois jogadores foram poupados: o zagueiro Tito e o volante e meia Henrique Freitas. O volante Leandro Vilela iniciou a transição, fez treino físico no gramado e deve ficar como opção para o jogo com o CRB, na semana seguinte.