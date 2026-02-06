O Atlético GO deve ter mudanças para o último jogo da fase inicial, no próximo sábado (7), às 16 horas, diante do Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, no sul do Estado. O técnico Rafael Lacerda prepara algumas modificações no meio-campo e no ataque no time que joga pela vitória para terminar a 1ª fase entre os quatro melhores classificados (G4) para ter vantagem de decidir em casa nas quartas de final.\nAs novidades devem ser a estreia do volante Matheus Índio, que está regularizado e à disposição desde a semana passada, a volta do atacante uruguaio Kevin Ramirez, ausente do time desde o dia 25 de janeiro por causa de uma virose, e a opção de não escalar o volante Igor Henrique, pendurado com dois cartões amarelo.\nMatheus Índio deve fazer a estreia como primeiro volante, no lugar do próprio Igor Henrique.