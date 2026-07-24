O presidente Adson Batista disse que o Atlético-GO terá reforços regularizados na próxima semana, mas deu a entender que o transfer ban ativo na Fifa não será derrubado nesta sexta-feira (24) e os oito jogadores contratados não devem ficar disponíveis para a 20ª rodada. A equipe goiana está impossibilitada de regularizar atletas desde o dia 14 de abril.\n“Eu sempre acredito, mas sei que pelas informações que tenho não é um negócio tão rápido. Eu tenho certeza que na próxima semana teremos os nossos reforços. Esse time tem valor, infelizmente tem jogo segunda (27), mas vamos ter um elenco de muita qualidade”, disse Adson Batista sobre a atual situação da negociação para derrubar o transfer ban.\nA punição está relacionada ao atacante Alejo Cruz, que jogou no clube goiano entre 2024 e 2025. Por causa de uma dívida com o jogador uruguaio, o Dragão foi punido pela Fifa com um transfer ban e está impedido de regularizar atletas por três janelas de transferências.